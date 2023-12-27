У Києві зіткнулись два легковики, один розгромив зупинку: фото

На столичні Оболоні в результаті зіткнення двох авто, один з них влетів в зупинку громадського транспорту.

Джерело фото: Телеграм-канали

Сьогодні, 27 грудня, в Оболонському районі Києва вранці трапилася аварія, в якій взяли участь два легкових автомобілі. Інцидент призвів до того, що один з транспортних засобів в'їхав у зупинку громадського транспорту.

Цю інформацію поширили в соціальних мережах. Правоохоронні органи встановлюють обставини та причини автомобільної аварії.

«ДТП сталося сьогодні зранку на проспекті Івасюка, 2 г, на зупинці навпроти озера Вербного. В одній з машин була дитина, на зупинці в момент зіткнення нікого не було. Всі начебто цілі», - пишуть Телеграм-канали.

Джерело фото: Телеграм-канали

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