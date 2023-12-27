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  1. Суд інфо

ВРП оголосила конкурс на посаду заступника Голови Служби судової охорони

09:54, 27 грудня 2023
Оголошено про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Служби судової охорони.
ВРП оголосила конкурс на посаду заступника Голови Служби судової охорони
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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади заступника Голови Служби судової охорони в галузі організаційно-управлінської діяльності. Згідно з частиною третьою статті 161 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Голова Служби судової охорони має заступників, які призначаються на посади за результатами відкритого конкурсу та звільняються з цих посад також за рішенням Вищої ради правосуддя.

Частиною другою статті 163 цього Закону визначено, що призначення на посади співробітників Служби судової охорони (крім призначення на рівнозначні або нижчі посади) здійснюється виключно за результатами конкурсу, що проводиться Державною судовою адміністрацією України в порядку, визначеному Вищою радою правосуддя.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 30 жовтня 2018 року № 3308/0/15-18 затверджено Порядок проведення конкурсу для призначення на посади співробітників Служби судової охорони (зі змінами).

Пунктом 5 вказаного Порядку визначено, що рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони, його заступників приймає Вища рада правосуддя.

15 грудня 2023 року до Вищої ради правосуддя надійшов лист Голови Служби судової охорони від 15 грудня 2023 року № 30/01.30-13-2270 із проханням оголосити конкурс на зайняття вакантної посади заступника Голови Служби судової охорони (з організаційно-управлінської діяльності).

Посада заступника Голови Служби судової охорони з організаційно-управлінської діяльності (штатно-посадова категорія – полковник Служби судової охорони) з 13 вересня 2023 року є вакантною.

Ураховуючи зазначене, керуючись статтями 161, 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя вирішила:

  1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади заступника Голови Служби судової охорони (з організаційно-управлінської діяльності).
  2. Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на посаду заступника Голови Служби судової охорони (з організаційно-управлінської діяльності) на офіційних вебсайтах Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України, Служби судової охорони та на офіційному вебпорталі судової влади України (додається).
  3. Надіслати копію рішення про проведення конкурсу на посаду заступника Голови Служби судової охорони (з організаційно-управлінської діяльності) до Державної судової адміністрації України, Служби судової охорони.

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