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  1. В Україні

росія 465 разів застосували хімічну зброю проти України

16:12, 27 грудня 2023
Російські терористи лише у грудні 2023 року 81 раз застосували хімічну зброю на території України.
росія 465 разів застосували хімічну зброю проти України
Джерело фото: Командування Сил підтримки Збройних Сил України
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Командування Сил підтримки Збройних Сил України повідомило про 465 випадків застосування хімічної зброї російськими терористами з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Цю інформацію надала пресслужба Командування.

Зафіксовані випадки включають використання отруйних хімічних речовин у боєприпасах, при цьому лише у грудні цього року зафіксовано 81 такий випадок. Найбільша кількість атак із застосуванням хімічних речовин сталася 19 грудня, коли росія здійснила 8 атак.

Злочинці часто використовують гранати, такі як К-51, РГР та ручні газові гранати Дрофа-ПМ, які викидаються з безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Арсенал також включає саморобні вибухові пристрої з хімічними речовинами, що подразнюють.

Останнім часом, 14 грудня 2023 року, було виявлено використання нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з невідомою хімічною речовиною.

28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин були передані слідчим для проведення розслідування спеціальними розвідувальними групами з радіаційної, хімічної та біологічної розвідки, спільно з Службою безпеки України, згідно з кримінальним провадженням.

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