Українці, чиє житло постраждало від російської агресії, вже можуть подати заяву на бронювання коштів для придбання нової домівки.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков оголосив про початок виплат компенсацій громадянам України, чиє житло зазнало зруйнування через дії російських військ. Українці можуть обміняти житлові сертифікати на нове житло через програму «єВідновлення» в «Дії». Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Відтепер будь-хто, хто вже отримав житловий сертифікат, може в застосунку «Дія» забронювати кошти для придбання нового будинку або квартири. Це необхідно для системи, щоб вона знала про ваші наміри здійснити покупку житла. Після підтвердження в застосунку «Дія» про бронювання коштів, вам надійде підтвердження, але вам слід укласти угоду купівлі-продажу нового житла протягом 30 днів.

Перед укладанням угоди про придбання житла за сертифікатом, ви маєте припинити право власності на об’єкт нерухомості, який постраждав. Це можна зробити у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора або в ЦНАПі. Процедура не вимагатиме від вас складних дій та включає подання заяви, документа, що підтверджує право власності, технічного звіту про знищення майна, який видаватиме комісія органів місцевого самоврядування.

У цьому процесі уже сформовано 1636 сертифікатів на загальну суму понад 3 мільярди гривень. Наразі сертифікат дозволяє купувати квартиру чи будинок, але очікується, що з початком наступного року ця програма розшириться на придбання будматеріалів та робіт для тих, хто має бажання самостійно збудувати новий будинок на власній ділянці.

Також триває проєкт по обстеженню житла на тимчасово окупованих територіях. Наразі процедура може зазнати технічних незручностей через складність взаємодії системи з реєстрами, але команда працює над усуненням недоліків.

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