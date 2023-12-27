Макрон передав до Конституційної ради питання перевірки імміграційного законодавства

Президент Макрон звернувся до Конституційної ради, аби переглянути закон про імміграцію.

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Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Конституційної ради для перевірки нового законопроекту про імміграцію на відповідність конституційним нормам. Цей закон став предметом серйозної критики з боку «лівого крила» політичних союзників президента, а також більшості депутатів від політичних сил лівого спрямування. Про це повідомляє видання Le Figaro.

Макрон сподівається, що звернення до Конституційної ради допоможе згладити конфлікти в партії та, можливо, виключити з проєкту положення, що спричинили найбільше суперечок.

Серед проблемних пунктів, які викликали протистояння, - встановлення довгострокових міграційних квот, визнання нелегального проживання порушенням закону, варіативність соціальних виплат в залежності від зайнятості та тривалості перебування іммігрантів у Франції.

Раніше прем'єр-міністрка Елізабет Борн та понад 60 депутатів лівих політичних сил також звернулися до Конституційної ради з окремими запитами щодо цього законопроекту.

Цей законопроект став однією з ключових обіцянок передвиборчої кампанії Макрона. Однак його розгляд у Національній асамблеї зустрів опозицію, що призвело до пошуку компромісу з правими політичними силами «Республіканців» та призвело до ускладнення тексту закону.

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