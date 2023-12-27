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  1. В мире

Макрон передал в Конституционный совет вопрос проверки иммиграционного законодательства

10:40, 27 декабря 2023
Президент Макрон обратился в Конституционный совет, чтобы пересмотреть закон об иммиграции.
Макрон передал в Конституционный совет вопрос проверки иммиграционного законодательства
Источник фото: EPA
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Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился в Конституционный совет для проверки нового законопроекта об иммиграции на соответствие конституционным нормам. Этот закон стал предметом серьезной критики со стороны "левого крыла" политических союзников президента, а также большинства депутатов от политических сил левого толка. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Макрон надеется, что обращение в Конституционный совет поможет сгладить конфликты в партии и, возможно, исключить из проекта положения, вызвавшие больше всего споров.

Среди проблемных пунктов, которые вызвали противостояние, - установление долгосрочных миграционных квот, признание нелегального проживания нарушением закона, вариативность социальных выплат в зависимости от занятости и продолжительности пребывания иммигрантов во Франции.

Ранее премьер-министр Элизабет Борн и более 60 депутатов левых политических сил также обратились в Конституционный совет с отдельными запросами по этому законопроекту.

Этот законопроект стал одним из ключевых обещаний предвыборной кампании Макрона. Однако его рассмотрение в Национальной ассамблее встретило оппозицию, что привело к поиску компромисса с правыми политическими силами "Республиканцев" и привело к усложнению текста закона.

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