В Киеве во время пожара с горящего 14 этажа выпрыгнул мужчина и погиб: фото и видео

В Шевченковском районе Киева погиб мужчина во время пожара в многоэтажном доме.

Источник фото: ГСЧС

В Шевченковском районе столицы в одной из квартир на 14-м этаже многоэтажного дома возник пожар, в результате чего мужчина выпрыгнул из горящего помещения и погиб, еще до прибытия спасателей. Об этом сообщили представители пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева.

Обстоятельства трагического происшествия и причины возгорания устанавливаются правоохранительными органами.

По информации спасателей, в 21:47 26 декабря поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Татарской. Огонь вспыхнул в квартире на 14-м этаже, и в 22:36 пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров.

"Пожар произошел в одной из квартир на 14 этаже. В 22:36 возгорание было ликвидировано на площади 20 кв. м. К сожалению, до прибытия пожарно-спасательных подразделений, из горящей квартиры выпрыгнул мужчина", - говорится в сообщении пресс-службы.

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