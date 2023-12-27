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Обстрелянный поезд из Херсона прибыл в Киев: видео

08:33, 27 декабря 2023
Пассажиры поезда из Херсона, который попал под обстрел, добрались до Киева безопасно.
Обстрелянный поезд из Херсона прибыл в Киев: видео
Источник фото: Укрзализныця
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Своевременно и успешно более 100 пассажиров, которые находились на вокзале Херсона вчера, 26 декабря, во время вражеского обстрела, безопасно прибыли в Киев в 7:20, - сообщила Укрзализныця.

Поезд с херсонскими пассажирами остановился на одной из промежуточных станций, где Food train Укрзализныци перехватил их, предоставив 320 порций еды, включая специальные наборы для детей. Это позволило пассажирам позавтракать перед прибытием в столицу.

"На одной из промежуточных станций поезд с херсонцами перехватил Food train Укрзализныци: 320 порций еды, включая наборы для детей, были перегружены на поезд, чтобы пассажиры смогли позавтракать перед прибытием в столицу", - говорится в сообщении.

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