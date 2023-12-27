27 декабря: какой сегодня праздник и главные события

Департамент контрразведки Службы безопасности Украины отмечает 32-ю годовщину.

Источник фото: 5 Канал

Сегодня, 27 декабря, Украина отмечает День контрразведки Службы безопасности. Этот ежегодный праздник чтит память основателей и борцов за национальную безопасность. Департамент контрразведки СБУ, основанный 27 декабря 1991 года, играет ключевую роль в противодействии разведывательной, террористической и другой деятельности иностранных спецслужб, направленной в ущерб государственной безопасности Украины.

С начала полномасштабного вторжения иностранных сил украинская контрразведка разоблачила более 2 тысяч предателей и более 300 кадровых агентов российских спецслужб.

Какой сегодня церковный праздник

В этот день также празднуется память святого Стефана по церковному календарю. Его жизнь была примером преданности вере и отваги перед вызовами времени. Святой Стефан известен своей верой и проповедями, которые были направлены на воспитание духовности и милосердия среди людей.

Календарь важных событий за 27 декабря:

537 год - в Константинополе, столице Византийской империи, освящают храм святой Софии, который в течение тысячелетия был главным храмом православного мира;

1648 год - триумфальный въезд гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого в Киев через Золотые ворота;

1932 год - в разгар Великой депрессии в Нью-Йорке открывается крупнейший в мире театр искусств "Radio City Music Hall", рассчитанный на 5945 мест;

1945 год - в Нью-Йорке представители 28 стран подписывают соглашение о создании Международного валютного фонда;

1959 год - от семи толчков землетрясения на севере Турции погибает более 50 тысяч человек, сотни тысяч жителей провинций Эрзинджан, Сивас и Самсун остаются без жилья и в течение всей зимы страдают от лютых морозов, порой достигавших 30 градусов;

1978 год - король Испании Хуан Карлос I после национального референдума утверждает новую демократическую Конституцию;

1991 год - независимость Украины признают Алжир, КНР, Социалистическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Молдова и Франция;

1994 год - запускают в эксплуатацию киевскую станцию метро "Позняки";

1997 год - вводят в эксплуатацию станцию метро "Печерская";

2008 год - под кодовым названием "Литой свинец" в Секторе Газа начинается антитеррористическая военная операция израильской армии против ХАМАСа.

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