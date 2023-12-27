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27 грудня: яке сьогодні свято та головні події

08:51, 27 грудня 2023
Департамент контррозвідки Служби безпеки України відзначає 32-у річницю.
27 грудня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: 5 Канал
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Сьогодні, 27 грудня, Україна відзначає День контррозвідки Служби безпеки. Це щорічне свято вшановує пам'ять засновників та борців за національну безпеку. Департамент контррозвідки СБУ, заснований 27 грудня 1991 року, відіграє ключову роль у протидії розвідувальній, терористичній та іншій діяльності іноземних спецслужб, спрямованій на шкоду державній безпеці України.

З початку повномасштабного вторгнення іноземних сил українська контррозвідка викрила понад 2 тисячі зрадників та більше ніж 300 кадрових агентів російських спецслужб.

Яке сьогодні церковне свято

У цей день також святкується пам'ять святого Стефана за церковним календарем. Його життя було прикладом відданості вірі та відваги перед викликами часу. Святий Стефан відомий своєю вірою і проповідями, які були спрямовані на виховання духовності й милосердя серед людей.

Календар важливих подій за 27 грудня:

537 рік — у Константинополі, столиці Візантійської імперії, освячують храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу;

1648 рік — тріумфальний в'їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького в Київ через Золоті ворота;

1932 рік — у розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкривається найбільший у світі театр мистецтв "Radio City Music Hall", розрахований на 5945 місць;

1945 рік — у Нью-Йорку представники 28 країн підписують угоду про створення Міжнародного валютного фонду;

1959 рік — від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини гине понад 50 тисяч осіб, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсун залишаються без житла і протягом всієї зими потерпають від лютих морозів, що часом досягали 30 градусів;

1978 рік — король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затверджує нову демократичну Конституцію;

1991 рік — незалежність України визнають Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В'єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція;

1994 рік — запускають в експлуатацію київську станцію метро "Позняки";

1997 рік — вводять в експлуатацію станцію метро "Печерська";

2008 рік — під кодовою назвою "Литий свинець" у Секторі Гази починається антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.

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