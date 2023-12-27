27 грудня: яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні, 27 грудня, Україна відзначає День контррозвідки Служби безпеки. Це щорічне свято вшановує пам'ять засновників та борців за національну безпеку. Департамент контррозвідки СБУ, заснований 27 грудня 1991 року, відіграє ключову роль у протидії розвідувальній, терористичній та іншій діяльності іноземних спецслужб, спрямованій на шкоду державній безпеці України.
З початку повномасштабного вторгнення іноземних сил українська контррозвідка викрила понад 2 тисячі зрадників та більше ніж 300 кадрових агентів російських спецслужб.
Яке сьогодні церковне свято
У цей день також святкується пам'ять святого Стефана за церковним календарем. Його життя було прикладом відданості вірі та відваги перед викликами часу. Святий Стефан відомий своєю вірою і проповідями, які були спрямовані на виховання духовності й милосердя серед людей.
Календар важливих подій за 27 грудня:
537 рік — у Константинополі, столиці Візантійської імперії, освячують храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу;
1648 рік — тріумфальний в'їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького в Київ через Золоті ворота;
1932 рік — у розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкривається найбільший у світі театр мистецтв "Radio City Music Hall", розрахований на 5945 місць;
1945 рік — у Нью-Йорку представники 28 країн підписують угоду про створення Міжнародного валютного фонду;
1959 рік — від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини гине понад 50 тисяч осіб, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсун залишаються без житла і протягом всієї зими потерпають від лютих морозів, що часом досягали 30 градусів;
1978 рік — король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затверджує нову демократичну Конституцію;
1991 рік — незалежність України визнають Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В'єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція;
1994 рік — запускають в експлуатацію київську станцію метро "Позняки";
1997 рік — вводять в експлуатацію станцію метро "Печерська";
2008 рік — під кодовою назвою "Литий свинець" у Секторі Гази починається антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.
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