Обговорення має бути публічним: Зеленський відреагував на новий законопроект про зміни в мобілізації

За словами Президента, українці мають розуміти, яке бачення у військового командування та як народні депутати пропонують вирішувати питання, які виникають у Силах оборони.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новий законопроєкт про мобілізацію.

Як повідомлялося, документ до Верховної Ради вніс Кабінет міністрів. У ньому, зокрема, пропонується знизити віковий поріг мобілізації з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не їй підлягають, а також розсилати повістки до ТЦК електронною поштою.

За словами глави держави, обговорення законопроекту про зміни в мобілізації має бути публічним. Українці мають розуміти, яке бачення у військового командування та як народні депутати пропонують вирішувати питання, які виникають у Силах оборони.

«Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації... Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та приймалися не кулуарно, а так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви у тих чи інших правил та вимог, що пропонують депутати та як вирішуються питання, які вже є у наших воїнів в Силах оборони», - сказав Зеленський у відозверненні.

Як наголосив Президент, закон - це те, що стосується усіх та кожного в державі.

«Буде правильним, якщо на базі комітету ВР військові разом з депутатами визначилися з тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечено наступний рік для наших Сил оборони. Чекаємо на остаточний текст закону», - додав він.

Також «Судово-юридична газета» писала, як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Крім того, ми писали, що військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію.

На ухилянтів у законопроекті про посилення мобілізації накладуть заборону керувати авто, брати кредити та купувати нерухомість.

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