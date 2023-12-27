Валерій Залужний вперше провів пресконференцію, де прокоментував можливі зміни в мобілізації: головні тези

Він, зокрема, прокоментував дані про мобілізацію 500 тисяч українців, електронні повістки, питання відстрочки від мобілізації, пропозиції щодо обмеження термінів служби, а також розповів про роботу ТЦК.

У вівторок, 26 грудня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав пресконференцію щодо нового законопроєкту про мобілізацію.

Генерал заявив, що незадоволений роботою військкоматів і додав, що не проти запровадження в Україні електронних повісток. Він також підкреслив, що придатність чи непридатність до військової служби визначає не група інвалідності, а військово-лікарські комісії.

Найважливіші тези, сказані Головнокомандувачем ЗСУ на брифінгу:

Валерій Залужний заявив, що незадоволений тим, як працюють сьогодні ТЦК, але вважає, що з необхідними обсягами мобілізації вони впораються.

Також, на його переконання, обмеження термінів служби в 36 місяців — це компроміс військових з урядом, який відбудеться за двох умов: що не станеться загострення на фронті й що людей на передовій буде ким замінити. Він висловив сподівання, що до 2025 року (коли збіжить 36-місячний термін служби) буде достатньо часу, щоб підготувати резерви.

Генерал повідомив, що з пропозицією вручати повістки електронним способом виступав не Генштаб і не ЗСУ, бо вони не мають можливості оцінити, який спосіб кращий. Але його влаштує будь-який спосіб мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів.

Валерій Залужний виступив проти прийняття закону про проведення ротації на фронті, адже для цього необхідно збільшити кількість військових приблизно вдвічі. Він сказав, що розуміє, що люди мають відпочивати, і вимагає від командирів на місцях всіляко здійснювати ротацію в межах підрозділів. Але, каже Залужний, законодавчо прописувати ротацію на 6 місяців — «це поки що, скажімо так, обман …. який нереальний».

Також Валерій Залужний підтримав виключення терміну «обмежено придатний». За його словами, в законопроєкті треба залишити два поняття: придатна до військової служби людина чи непридатна. Головнокомандувач сказав, що оперувати інвалідністю II-III групи не актуально, адже придатність визначає не статус інвалідності, а військово-лікарська комісія.

Головнокомандувач ЗСУ прокоментував новий законопроект щодо мобілізації в Україні, зазначивши, що захищати країну має кожен.

Щодо мобілізації — генерал повторив, що потреба в людях розбита на періоди, але він не озвучував цифри ні 400, ні 500 тисяч. (Перед тим в етері телемарафону генерал сказав, що військове командування не робило окремого запиту на мобілізацію 500 тисяч людей. Але формує запит на потреби в людському ресурсі, необхідному для продовження бойових дій. Озвучувати цю цифру Залужний не став — це військова таємниця. Свої запити Генштаб передає Міноборони, а там уже вирішують, як їх задовольнити).

Залужний сказав, що впевнений, що західні партнери продовжать підтримувати Україну, і він не розчарований рівнем забезпечення 2023 року.

Щодо актуальної ситуації на сході — Залужний сказав, що станом на сьогодні наші війська ще перебувають у північній частині Мар'їнки і підготували оборонний рубіж поза нею. «Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. Але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує», - додав Залужний.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний переконаний, що наступний - 2024-й воєнний рік - буде відрізнятися від поточного року.

«Ми захищаємо кожен клаптик нашої землі. Але життя наших бійців нам важливіше. Ми будемо обороняти рівно стільки, скільки вистачить сил. Але якщо будемо розуміти, що краще зберегти людей, — то потім відвоюємо це», — сказав головнокомандувач.

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