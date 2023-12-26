Валерій Залужний про електронні повістки: Ми раді будь-якому способу призову людей

Валерій Залужний прокоментував можливе запровадження електронних повісток.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вважає, що Україну влаштує будь-який спосіб мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів. Про це він сказав під час брифінгу 26 грудня.

У Залужного запитали, як буде виглядати вручення повісток електронним способом.

Він зазначив, що з відповідною пропозицією виступав не Генеральний штаб і не Збройні сили України, бо в них немає навіть можливості оцінити, який спосіб краще.

«Ми раді любому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повіток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях знаходимся у ролі споживачів», - сказав він.

Раніше ми писали, що військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію.

Також Валерій Залужний прокоментував інформацію про мобілізацію 500 тисяч українців.

Ще «Судово-юридична газета» писала, як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.

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