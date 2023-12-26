Валерий Залужный об электронных повестках: Мы рады любому способу призыва людей

Валерий Залужный прокомментировал возможное введение электронных повесток.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный считает, что Украину устроит любой способ мобилизации, который обеспечит армию пополнением резервов. Об этом он сказал на брифинге 26 декабря.

У Залужного спросили, как будет смотреться вручение повесток электронным способом.

Он отметил, что с соответствующим предложением выступал не Генеральный штаб и не Вооруженные силы Украины, потому что у них нет даже возможности оценить, какой способ лучше.

«Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом, также это очень хорошо. Но и Вооруженные силы Украины, и Генеральный штаб в этих вопросах находимся в роли потребителей», - сказал он.

Ранее сообщалось, что военнообязанные должны зарегистрировать Электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

Также Валерий Залужный прокомментировал информацию о мобилизации 500 тысяч украинцев.

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