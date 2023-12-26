Валерий Залужный об электронных повестках: Мы рады любому способу призыва людей

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный считает, что Украину устроит любой способ мобилизации, который обеспечит армию пополнением резервов. Об этом он сказал на брифинге 26 декабря.
У Залужного спросили, как будет смотреться вручение повесток электронным способом.
Он отметил, что с соответствующим предложением выступал не Генеральный штаб и не Вооруженные силы Украины, потому что у них нет даже возможности оценить, какой способ лучше.
«Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом, также это очень хорошо. Но и Вооруженные силы Украины, и Генеральный штаб в этих вопросах находимся в роли потребителей», - сказал он.
Ранее сообщалось, что военнообязанные должны зарегистрировать Электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.
Также Валерий Залужный прокомментировал информацию о мобилизации 500 тысяч украинцев.
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