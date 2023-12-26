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До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва

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У кого останется право на отсрочку, а у кого – нет.

Военнообязанные должны зарегистрировать Электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию

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Также в связи с наделением помощников судей или лиц, их замещающих дополнительными полномочиями, следует предусмотреть возложение на них ответственности за нераспространение информации, ставшей им известной в связи с выполнением таких функций и передачи аутентификатора на полный доступ к судебным решениям третьим лицам. , - отметили в Шевченковском райсуде Киева.

  1. В Украине

Валерий Залужный об электронных повестках: Мы рады любому способу призыва людей

16:10, 26 декабря 2023
Валерий Залужный прокомментировал возможное введение электронных повесток.
Валерий Залужный об электронных повестках: Мы рады любому способу призыва людей
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Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный считает, что Украину устроит любой способ мобилизации, который обеспечит армию пополнением резервов. Об этом он сказал на брифинге 26 декабря.

У Залужного спросили, как будет смотреться вручение повесток электронным способом.

Он отметил, что с соответствующим предложением выступал не Генеральный штаб и не Вооруженные силы Украины, потому что у них нет даже возможности оценить, какой способ лучше.

«Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом, также это очень хорошо. Но и Вооруженные силы Украины, и Генеральный штаб в этих вопросах находимся в роли потребителей», - сказал он.

Ранее сообщалось, что военнообязанные должны зарегистрировать Электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

Также Валерий Залужный прокомментировал информацию о мобилизации 500 тысяч украинцев.

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