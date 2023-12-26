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  1. В Україні

Демобілізація військових можлива через 36 місяців, але за певних умов, — Залужний

16:05, 26 грудня 2023
Головнокомандувач ЗСУ назвав фактори, які впливають на те, чи зможе боєць демобілізуватись через 3 роки служби.
Демобілізація військових можлива через 36 місяців, але за певних умов, — Залужний
Фото: ЗСУ
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на брифінгу повідомив, що демобілізація військових можлива через три роки служби, однак за певних умов. 

Він назвав два фактори, які впливають на те, чи зможе боєць демобілізуватись через 36 місяців служби.

"Перший фактор це те, що не буде загострень на фронті, і друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити", – сказав Залужний.

Також він наголосив, що розуміє, що наші захисники роблять свою справу у надскладних умовах, тому хотілося б, щоб вони розуміли, люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати.

Раніше Залужний прокоментував інформацію про мобілізацію 500 тисяч українців. 

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що придатність до служби вирішує не інвалідність.

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