У Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату в будинку з дітьми двох та чотирьох років

27-річного чоловіка роззброїли та затримали, у нього вилучили гранату Ф-1.

Джерело фото: Національна поліція

У Дніпрі правоохоронці в ході спецоперації затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату.

Як повідомили у Нацполіції, у будинку перебували маленькі діти чоловіка, двох та чотирьох років.

В результаті злагоджених та професійних дій спецпризначенців місцевого жителя, якому 27 років, роззброїли та затримали. У нього вилучили гранату Ф-1.

Під час подальшого обшуку у приміщенні правоохоронці виявили ще чотири гранати та димові шашки.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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