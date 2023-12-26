В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату в доме с детьми двух и четырех лет

В Днепре правоохранители в ходе спецоперации задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату.
Как сообщили в Нацполиции, в доме находились маленькие дети мужчины, двух и четырех лет.
В результате слаженных и профессиональных действий спецназначенцев местного жителя, которому 27 лет, разоружили и задержали. У него изъяли гранату Ф-1.
Во время последующего обыска в помещении правоохранители обнаружили еще четыре гранаты и дымовые шашки.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
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