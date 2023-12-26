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До кінця навчального року – скільки часу буде у здобувачів освіти, які втратять право на відстрочку від призову

Законопроект про посилення мобілізації передбачає, що громадяни, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, після втрати цього права мають право завершити навчання до кінця навчального року.

Збори суддів Окружного адмінсуду Києва закликають дати оцінку діям голови ВККС Романа Ігнатова

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк підписав листа на виконання рішення зборів ОАСК щодо оцінки дій голови ВККС Романа Ігнатова.

Як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову, - законопроект про посилення мобілізації

У кого залишиться право на відстрочку, а у кого – ні.

Військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію

Повістку зможуть відправити до Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, а поліцейські та працівники ТЦК перевірятимуть реєстрацію у такому кабінеті.

Шевченківський райсуд Києва просить делегувати права доступу до Реєстру судових рішень помічникам суддів

Також у зв'язку з наділенням помічників суддів або осіб, які їх заміщують додатковими повноваженнями слід передбачити покладення на них відповідальності за нерозповсюдження інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням таких функцій та передачі автентифікатора на повний доступ до судових рішень третім особам, - зазначили у Шевченківському райсуді Києва.

  1. В Україні

Рішення про придатність до військової служби людини визначає не інвалідність, а ВЛК, — Валерій Залужний

16:04, 26 грудня 2023
Головнокомандувач ЗСУ пояснив, чому зараз не актуально оперувати для мобілізації ІІ і ІІІ групами інвалідності.
Рішення про придатність до військової служби людини визначає не інвалідність, а ВЛК, — Валерій Залужний
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає необхідним залишити у законодавстві поняття придатності і непридатності до військової служби, і відмовитись від поділу на ступені інвалідності. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Він стверджує, що слід позбутися такого поняття як «обмежено придатний», як прописано у новому законопроєкті.

«У тому законопроєкті («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» - ред.) ... ми погодилися, що потрібно залишити два поняття в нашому законодавстві: це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби. Позбувшись такого поняття, як «обмежено придатний», відповідно, ми дамо відповідь на запитання «придатний - не придатний», (...) ми зрозуміємо, чи є сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи та інвалід третьої групи», - сказав Залужний.

Головнокомандувач наголосив, що рішення про придатність до військової служби людини визначає не інвалідність, а військово-лікарська комісія.

Раніше Валерій Залужний прокоментував інформацію про мобілізацію 500 тисяч українців.

Також «Судово-юридична газета» писала, як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Крім того, ми писали, що військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію.

На ухилянтів у законопроекті про посилення мобілізації накладуть заборону керувати авто, брати кредити та купувати нерухомість.

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