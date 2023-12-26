Рішення про придатність до військової служби людини визначає не інвалідність, а ВЛК, — Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, чому зараз не актуально оперувати для мобілізації ІІ і ІІІ групами інвалідності.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає необхідним залишити у законодавстві поняття придатності і непридатності до військової служби, і відмовитись від поділу на ступені інвалідності. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Він стверджує, що слід позбутися такого поняття як «обмежено придатний», як прописано у новому законопроєкті.

«У тому законопроєкті («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» - ред.) ... ми погодилися, що потрібно залишити два поняття в нашому законодавстві: це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби. Позбувшись такого поняття, як «обмежено придатний», відповідно, ми дамо відповідь на запитання «придатний - не придатний», (...) ми зрозуміємо, чи є сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи та інвалід третьої групи», - сказав Залужний.

Головнокомандувач наголосив, що рішення про придатність до військової служби людини визначає не інвалідність, а військово-лікарська комісія.

Раніше Валерій Залужний прокоментував інформацію про мобілізацію 500 тисяч українців.

Також «Судово-юридична газета» писала, як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Крім того, ми писали, що військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію.

На ухилянтів у законопроекті про посилення мобілізації накладуть заборону керувати авто, брати кредити та купувати нерухомість.

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