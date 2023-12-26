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  1. В Україні

Водіям видаватимуть нові посвідчення з додатковими елементами захисту

22:21, 26 грудня 2023
На посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу наноситимуть додаткові елементи захисту.
Водіям видаватимуть нові посвідчення з додатковими елементами захисту
Джерело фото: facebook.com/hsc.gov.ua
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Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки. Відповідну Постанову №1358 прийняв Кабінет Міністрів України. Вона набуває чинності 26 грудня.

Відповідно до нових змін, сервісні центри МВС видаватимуть громадянам документи, які мають додаткові елементи захисту. Їх наноситимуть на посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Відтак, захисне покриття бланків матиме спеціальне маркування. Додатково на бланку свідоцтва розміщуватиметься QR-код у правому нижньому куті. Він міститиме посилання на електронний сервіс, який розміщений на вебсайт Головного сервісного центру МВС для перевірки відомостей, внесених до бланка свідоцтва. Такий посилений захист суттєво знизить ймовірні підробки. Також в режимі онлайн дозволить перевірити легітимність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.   

Зараз у Головному сервісному центрі МВС працюють над впровадженням захисних елементів як на посвідченні водія, так і свідоцтві про реєстрацію.

Сервісні центри МВС наразі видають бланки зазначених документів наявного зразка до повного витрачення. Як тільки вони використаються, але не пізніше 1 серпня 2024 року, громадянам видаватимуть посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію з додатковими елементами захисту.

Водночас зазначається, що громадяни можуть продовжувати користуватись посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, які видавались раніше. Ці документи чинні впродовж строку, на який їх було видано та обмінювати їх можливо виключно за власним бажанням.

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