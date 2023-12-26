Водителям будут выдавать новые удостоверения с дополнительными элементами защиты

На удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства будут наносить дополнительные элементы защиты.

Источник фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Удостоверения водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства будут иметь дополнительные элементы защиты для уменьшения риска их подделки. Соответствующее Постановление №1358 принял Кабинет Министров Украины. Оно вступает в силу 26 декабря.

Согласно новым изменениям, сервисные центры МВД будут выдавать гражданам документы, которые имеют дополнительные элементами защиты. Их будут наносить на удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Следовательно, защитное покрытие бланков будет иметь специальную маркировку. Дополнительно на бланке свидетельства будет размещаться QR-код в правом нижнем углу. Он будет содержать ссылку на электронный сервис, который размещен на вебсайте Главного сервисного центра МВД для проверки сведений, внесенных в бланк свидетельства. Такая усиленная защита существенно снизит возможные подделки. Также в режиме онлайн позволит проверить легитимность свидетельства о регистрации транспортного средства.

Сейчас в Главном сервисном центре МВД работают над внедрением защитных элементов как на удостоверении водителя, так и свидетельстве о регистрации.

Сервисные центры МВД в настоящее время выдают бланки указанных документов имеющегося образца для полного расходования. Как только они используются, но не позднее 1 августа 2024 года, гражданам будут выдавать удостоверения водителя и свидетельства о регистрации с дополнительными элементами защиты.

В то же время отмечается, что граждане могут продолжать пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства, которые выдавались ранее. Эти документы действуют в течение срока, на который они были выданы и обменивать их возможно исключительно по собственному желанию.

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