Завладели квартирой пенсионера стоимостью 1,5 миллиона гривен: в Киеве задержаны двое мошенников

Подозреваемые разработали схему завладения квартирой путем использования поддельных документов и оформления и удостоверения договора купли-продажи у нотариуса.

В Киеве сообщено о подозрении двоим мужчинам по факту незаконного завладения путем обмана квартирой в Соломенском районе стоимостью около 1,5 млн грн. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что подозреваемые разработали схему мошеннического завладения квартирой пенсионера путем использования поддельных документов и оформления и удостоверения договора купли-продажи у нотариуса.

«По противоправной схеме один из подозреваемых, используя заведомо поддельный паспорт гражданина Украины на имя действительного владельца квартиры, должен был сыграть роль продавца квартиры, а другой выступал покупателем.

Находясь у нотариуса, злоумышленники сымитировали процесс заключения сделки и использовали поддельный паспорт на имя действительного владельца квартиры, после чего нотариус составил и заверил договор купли-продажи указанной квартиры.

После заключения договора с целью замены замков входной двери в квартиру фигуранты привлекли мастера, предъявив последнему документы о праве собственности на квартиру», — привели детали схемы в прокуратуре.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УК Украины.

В ходе обысков по местам их жительства обнаружены и изъяты оригиналы документов на квартиру.

Мужчинам сообщено о подозрении и одному из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, другому – домашний арест.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.