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Заволоділи квартирою пенсіонера вартістю 1,5 мільйона гривень: у Києві затримано двох шахраїв

10:02, 27 грудня 2023
Підозрювані розробили схему заволодіння квартирою, шляхом використання підроблених документів та оформлення і посвідчення договору купівлі-продажу у нотаріуса.
Заволоділи квартирою пенсіонера вартістю 1,5 мільйона гривень: у Києві затримано двох шахраїв
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У Києві повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом незаконного заволодіння шляхом обману квартирою у Солом’янському районі вартістю близько 1,5 млн грн. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що підозрювані розробили схему шахрайського заволодіння квартирою пенсіонера, шляхом використання підроблених документів та оформлення і посвідчення договору купівлі-продажу у нотаріуса.

«За протиправною схемою один із підозрюваних, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім’я дійсного власника квартири мав зіграти роль продавця квартири, а інший виступав покупцем.

Перебуваючи у нотаріуса зловмисники зімітували процес укладання угоди та використали підроблений паспорт на ім’я дійсного власника квартири, після чого нотаріус склав та посвідчив договір купівлі-продажу вказаної квартири.

Після укладення договору, з метою заміни замків вхідних дверей до квартири фігуранти залучили майстра, пред’явивши останньому документи про право власності на квартиру», — навели деталі схеми у прокуратурі.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КК України.

У ході обшуків за місцями їх проживання виявлено та вилучено оригінали документів на квартиру.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру та одному з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому – домашній арешт.

Досудове розслідування триває.

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