У Києві патрульні приїхали на виклик про бійку, а виявили в квартирі міни, набої, гранати

Громадянин пояснив поліцейським, що цю зброю збирав тривалий час.

Днями на лінію 112 у Солом'янському районі надійшов виклик про бійку. До поліцейських, які прибули на місце події, звернулися декілька мешканців будинку. Вони розповіли про сусіда, який дивно поводиться та порушує спокій громадян.

Двері до квартири, на яку скаржилися заявники, відчинив 36-річний чоловік. Він запросив правоохоронців в помешкання, проте заперечував, що порушує спокій інших мешканців.

«Патрульні провели чоловікові профілактичну бесіду щодо взаємоввічливих відносин із сусідами та виявили у квартирі ймовірні наркотики, а також чимало предметів, схожих на зброю: мінометні міни, набої, гранати та ножі. Громадянин пояснив поліцейським, що цю зброю збирав тривалий час», - повідомили у поліції.

На місце викликали вибухотехніків та слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування усіх обставин.

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