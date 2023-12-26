В Киеве патрульные приехали на вызов о драке, а обнаружили в квартире мины, патроны, гранаты

Гражданин объяснил полицейским, что это оружие собирал длительное время.

На днях на линию 112 в Соломенском районе поступил вызов о драке. К полицейским, прибывшим на место происшествия, обратились несколько жильцов дома. Они рассказали о соседе, который странно ведет себя и нарушает покой граждан.

Дверь в квартиру, на которую жаловались заявители, открыл 36-летний мужчина. Он пригласил правоохранителей в дом, однако отрицал, что нарушает покой других жителей.

«Патрульные провели мужчине профилактическую беседу по поводу взаимовежливых отношений с соседями и обнаружили в квартире вероятные наркотики, а также немало предметов, похожих на оружие: минометные мины, патроны, гранаты и ножи. Гражданин объяснил полицейским, что это оружие собирал длительное время», - сообщили в полиции.

На место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

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