Валерий Залужный прокомментировал информацию о мобилизации 500 тысяч украинцев

По его словам, военное командование на постоянной основе формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, но запрос на конкретную цифру мобилизованных правительства не подавало.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал информацию о необходимости мобилизации 500 тысяч украинцев.

Он заявил, что военное командование Украины на постоянной основе формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, но запрос на конкретную цифру мобилизованных правительства не подавало.

«Военное командование ни одного запроса не делало на какие-то цифры и так далее. Военное командование продолжает выполнять функцию защиты государства и, соответственно, формирует свои запросы (на боеприпасы, на оружие и на человеческий ресурс). Это делается на постоянной основе, а каким-то отдельным форматом, мероприятием на Кабинет министров или Верховную Раду мы не осуществляем.

Что касается этой цифры, мы ее сформировали на следующий год, она, конечно, учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в 2024 году. Озвучивать цифры, относящиеся к каждому из этих показателей, я не могу. Это военная тайна», - рассказал Валерий Залужный в эфире телемарафона.

Главнокомандующий отметил, что Генштаб не наделен правом законодательной инициативы, поэтому никаких документов правительству не подавал.

В то же время, он подтвердил, что ВСУ работали с субъектом законодательной инициативы – Министерством обороны, а уже МОУ, по словам Залужного, вероятно, подавало законопроект в Кабинет министров.

Ранее сообщалось, что военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч человек.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Кроме того, мы писали, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

На уклоняющихся в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, брать кредиты и покупать недвижимость.

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