Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва

Законопроект об усилении мобилизации предусматривает, что граждане, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, после потери этого права вправе завершить обучение до конца учебного года.

Собрание судей Окружного админсуда Киева призывает дать оценку действиям главы ВККС Романа Игнатова

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк подписал письмо на выполнение решения собрания ОАСК по оценке действий главы ВККС Романа Игнатова.

Как изменится перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва, – законопроект об усилении мобилизации

У кого останется право на отсрочку, а у кого – нет.

Военнообязанные должны зарегистрировать Электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию

Повестку смогут отправить в Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, а полицейские и работники ТЦК будут проверять регистрацию в таком кабинете.

Шевченковский райсуд Киева просит делегировать права доступа к Реестру судебных решений помощникам судей

Также в связи с наделением помощников судей или лиц, их замещающих дополнительными полномочиями, следует предусмотреть возложение на них ответственности за нераспространение информации, ставшей им известной в связи с выполнением таких функций и передачи аутентификатора на полный доступ к судебным решениям третьим лицам. , - отметили в Шевченковском райсуде Киева.

  1. Публикации
  2. / В Украине

До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва

14:59, 26 декабря 2023
Законопроект об усилении мобилизации предусматривает, что граждане, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, после потери этого права вправе завершить обучение до конца учебного года.
До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва
Источник фото: nung.edu.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

25 декабря Кабмин в лице Министерства обороны зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об усилении мобилизации 10378 (законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы»).

В частности, изменения вносятся в статью 23 закона о мобилизации, которая регулирует вопросы отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации

В настоящее время в отношении обучающихся, как известно, предусмотрены следующие правила.

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат:

- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

- научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Согласно изменениям, которые предлагает Министерство обороны Украины в этой части, призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат:

- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный по одной специальности (специальности), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формами получения образования;

- научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку.

Также предусмотрено, что руководители предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от подчинения и форм собственности способствуют прибытию граждан Украины в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (сборных пунктов).

Переходные положения предусматривают, что граждане Украины, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, в случае утраты этого права в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» имеют право завершить обучение до конца учебного года вступление в силу настоящего Закона.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Кроме того, мы писали, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

На уклоняющихся в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, брать кредиты и покупать недвижимость.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду