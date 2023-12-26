До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва

Законопроект об усилении мобилизации предусматривает, что граждане, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, после потери этого права вправе завершить обучение до конца учебного года.

Источник фото: nung.edu.ua

25 декабря Кабмин в лице Министерства обороны зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об усилении мобилизации 10378 (законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы»).

В частности, изменения вносятся в статью 23 закона о мобилизации, которая регулирует вопросы отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации

В настоящее время в отношении обучающихся, как известно, предусмотрены следующие правила.

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат:

- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

- научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Согласно изменениям, которые предлагает Министерство обороны Украины в этой части, призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат:

- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный по одной специальности (специальности), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формами получения образования;

- научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку.

Также предусмотрено, что руководители предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от подчинения и форм собственности способствуют прибытию граждан Украины в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (сборных пунктов).

Переходные положения предусматривают, что граждане Украины, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, в случае утраты этого права в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» имеют право завершить обучение до конца учебного года вступление в силу настоящего Закона.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Кроме того, мы писали, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

На уклоняющихся в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, брать кредиты и покупать недвижимость.

Автор: Наталя Мамченко

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