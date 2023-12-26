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До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва

Законопроект об усилении мобилизации предусматривает, что граждане, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, после потери этого права вправе завершить обучение до конца учебного года.

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Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк подписал письмо на выполнение решения собрания ОАСК по оценке действий главы ВККС Романа Игнатова.

Как изменится перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва, – законопроект об усилении мобилизации

У кого останется право на отсрочку, а у кого – нет.

Военнообязанные должны зарегистрировать Электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию

Повестку смогут отправить в Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, а полицейские и работники ТЦК будут проверять регистрацию в таком кабинете.

Шевченковский райсуд Киева просит делегировать права доступа к Реестру судебных решений помощникам судей

Также в связи с наделением помощников судей или лиц, их замещающих дополнительными полномочиями, следует предусмотреть возложение на них ответственности за нераспространение информации, ставшей им известной в связи с выполнением таких функций и передачи аутентификатора на полный доступ к судебным решениям третьим лицам. , - отметили в Шевченковском райсуде Киева.

  1. В Украине

Решение о пригодности к военной службе человека определяет не инвалидность, а ВЛК, — Валерий Залужный

16:04, 26 декабря 2023
Главнокомандующий ВСУ объяснил, почему сейчас не актуально оперировать для мобилизации ІІ и ІІІ группами инвалидности.
Решение о пригодности к военной службе человека определяет не инвалидность, а ВЛК, — Валерий Залужный
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный считает необходимым оставить в законодательстве понятие пригодности и непригодности к военной службе, и отказаться от разделения на степени инвалидности. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Он утверждает, что следует избавиться от такого понятия как «ограниченно подходящий», как прописано в новом законопроекте.

«В том законопроекте («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» – ред.) ... мы согласились, что нужно оставить два понятия в нашем законодательстве: это человек, который пригоден к военной службе, и человек, который не пригоден к военной службе. Избавившись от такого понятия, как «ограниченно пригодный», соответственно, мы ответим на вопрос «пригодный - непригодный», (...) мы поймем, есть ли смысл дальше оперировать такими понятиями, как инвалид второй группы и инвалид третьей группы», – сказал Залужный.

Главнокомандующий подчеркнул, что решение о пригодности к военной службе человека определяет не инвалидность, а военно-врачебная комиссия.

Ранее Валерий Залужный прокомментировал информацию о мобилизации 500 тысяч украинцев.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Кроме того, мы писали, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

На уклоняющихся в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, брать кредиты и покупать недвижимость.

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