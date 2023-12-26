Решение о пригодности к военной службе человека определяет не инвалидность, а ВЛК, — Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ объяснил, почему сейчас не актуально оперировать для мобилизации ІІ и ІІІ группами инвалидности.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный считает необходимым оставить в законодательстве понятие пригодности и непригодности к военной службе, и отказаться от разделения на степени инвалидности. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Он утверждает, что следует избавиться от такого понятия как «ограниченно подходящий», как прописано в новом законопроекте.

«В том законопроекте («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» – ред.) ... мы согласились, что нужно оставить два понятия в нашем законодательстве: это человек, который пригоден к военной службе, и человек, который не пригоден к военной службе. Избавившись от такого понятия, как «ограниченно пригодный», соответственно, мы ответим на вопрос «пригодный - непригодный», (...) мы поймем, есть ли смысл дальше оперировать такими понятиями, как инвалид второй группы и инвалид третьей группы», – сказал Залужный.

Главнокомандующий подчеркнул, что решение о пригодности к военной службе человека определяет не инвалидность, а военно-врачебная комиссия.

Ранее Валерий Залужный прокомментировал информацию о мобилизации 500 тысяч украинцев.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Кроме того, мы писали, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

На уклоняющихся в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, брать кредиты и покупать недвижимость.

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