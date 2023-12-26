Валерій Залужний запевнив, що 2024-й воєнний рік буде відрізнятися від поточного

Головнокомандувач ЗСУ впевнений у тому, що 2024 рік відрізнятиметься, наголосивши, що для цього робиться все необхідне.

Фото: The Washington Post

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний переконаний, що наступний - 2024-й воєнний рік - буде відрізнятися від поточного року. Про це він заявив на брифінгу 26 грудня.

«2024-й рік не просто буде відрізнятись, а має відрізнятися від 2023 року, бо інакше нас чекає те, про що я писав у статті (для видання The Economist). Відповідно, ми ці проблеми знайшли, і знайшли десь мабуть 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоб у наступному році діяти більш ефективно і саме головне - зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодились наші партнери, які також зацікавились цим питанням. І можу вас запевнити про те, що наступний воєнний рік буде відрізнятися від 2023 року. Ми, принаймні, усе для цього робимо», - наголосив він.

Водночас, головнокомандувач констатує, що російські загарбники не відстають.

«Ви бачите, що відбувається, особливо останніми днями у нас йде досить потужне протистояння на рівні застосування технологій, перш за все. Але ми не збавляємо у цьому натиск», - підкреслив Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував міністру оборони Рустему Умерову за підтримку розвитку усіх українських технологічних проривів, які були запропоновані.

«Я гадаю, що у нас усе вийде. Я у цьому впевнений», - сказав Залужний.

Раніше Залужний прокоментував інформацію про мобілізацію 500 тисяч українців.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що придатність до служби вирішує не інвалідність.

А ще Залужний на брифінгу повідомив, що демобілізація військових можлива через три роки служби, однак за певних умов.

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