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  1. В Украине

Валерий Залужный заверил, что 2024-й военный год будет отличаться от текущего

19:53, 26 декабря 2023
Главнокомандующий ВСУ уверен в том, что 2024 будет отличаться, подчеркнув, что для этого делается все необходимое.
Валерий Залужный заверил, что 2024-й военный год будет отличаться от текущего
Фото: The Washington Post
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный убежден, что следующий - 2024-й военный год - будет отличаться от текущего года. Об этом он заявил на брифинге 26 декабря.

«2024 год не просто будет отличаться, а должен отличаться от 2023 года, потому что иначе нас ждет то, о чем я писал в статье (для издания The Economist). Соответственно, мы эти проблемы нашли, и нашли где-то 90% уже решений этих вопросов, которые необходимо обязательно решить для того, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное – сохранить людей. Над этим работаем. С нами полностью согласились наши партнеры, которые также заинтересовались этим вопросом. И могу вас заверить, что следующий военный год будет отличаться от 2023 года. Мы, по крайней мере, все для этого делаем», – подчеркнул он.

В то же время главнокомандующий констатирует, что российские захватчики не отстают.

«Вы видите, что происходит, особенно в последние дни у нас идет достаточно мощное противостояние на уровне применения технологий, прежде всего. Но мы не убавляем в этом давление», - подчеркнул Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил министра обороны Рустема Умерова за поддержку развития всех украинских технологических прорывов, которые были предложены.

«Я думаю, что у нас все получится. Я в этом уверен», – сказал Залужный.

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