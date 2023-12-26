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До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва

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У кого останется право на отсрочку, а у кого – нет.

Военнообязанные должны зарегистрировать Электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию

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Также в связи с наделением помощников судей или лиц, их замещающих дополнительными полномочиями, следует предусмотреть возложение на них ответственности за нераспространение информации, ставшей им известной в связи с выполнением таких функций и передачи аутентификатора на полный доступ к судебным решениям третьим лицам. , - отметили в Шевченковском райсуде Киева.

  1. В Украине

Экс-замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека проверяют на незаконное обогащение, — ГБР

18:55, 26 декабря 2023
В настоящее время осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения.
Экс-замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека проверяют на незаконное обогащение, — ГБР
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Государственное бюро расследований проверяет подавшего в отставку 19 декабря бывшего заместителя председателя Нацполиции Дмитрия Тишлека на незаконное обогащение. Об этом сообщает УП со ссылкой на ГБР.

«Сообщаем, что следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-5 Уголовного кодекса Украины, зарегистрированном в Едином реестре досудебных расследований по заявлению Тишлека Д.П. о проверке сведений, обнародованных 26.10.2023 в программе «BihusInfo» в сюжете под названием «Замглавы Нацполиции: российский паспорт жены, связи с криминалитетом и теща-миллионерша».

Досудебное расследование продолжается», - отметили в Бюро.

Ранее мы писали, что заместитель главы Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек отстранен от обязанностей.

Также Игорь Клименко рассказал о ходе расследования по делу.

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