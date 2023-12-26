Экс-замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека проверяют на незаконное обогащение, — ГБР

В настоящее время осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения.

Государственное бюро расследований проверяет подавшего в отставку 19 декабря бывшего заместителя председателя Нацполиции Дмитрия Тишлека на незаконное обогащение. Об этом сообщает УП со ссылкой на ГБР.

«Сообщаем, что следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-5 Уголовного кодекса Украины, зарегистрированном в Едином реестре досудебных расследований по заявлению Тишлека Д.П. о проверке сведений, обнародованных 26.10.2023 в программе «BihusInfo» в сюжете под названием «Замглавы Нацполиции: российский паспорт жены, связи с криминалитетом и теща-миллионерша».

Досудебное расследование продолжается», - отметили в Бюро.

Ранее мы писали, что заместитель главы Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек отстранен от обязанностей.

Также Игорь Клименко рассказал о ходе расследования по делу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.