Ексзаступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека перевіряють на незаконне збагачення, — ДБР

Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення.

Державне бюро розслідувань перевіряє колишнього заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, який подав у відставку 19 грудня, на незаконне збагачення. Про це повідомляє «УП» із посиланням на ДБР.

«Повідомляємо, що слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за заявою Тишлека Д.П. щодо перевірки відомостей, оприлюднених 26.10.2023 у програмі «BihusInfo» в сюжеті з назвою «Замголови Нацполіції: російський паспорт дружини, зв'язки з криміналітетом і теща-мільйонерка».

Досудове розслідування триває», — зазначили у Бюро.

Раніше ми писали, що заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека відсторонили від обов'язків.

Також Ігор Клименко розповів про хід розслідування у справі.

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