Заступника голови Нацполіції Тишлика відсторонили від службових обов'язків

До завершення розслідування ДБР Дмитро Тишлеко він відсторонений від виконання службових обов'язків – глава МВС.

Заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека відсторонили від обов'язків. Про це інформував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Климено зазначив, що після скандалу, що виник після опублікованого журналістського розслідування щодо ймовірних зв'язків із рф, Дмитро Тишлеко публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформація.

Наразі триває кримінальне провадження, яке розслідує ДБР. Міністр внутрішніх справ висловив надію, що результати цього розслідування будуть доступні якомога швидше.

«Кримінальне провадження вже триває. Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності Державі та Присязі – неприпустимі», – сказав Клименко.

Міністр також підкреслив, що якщо факти, викладені в ЗМІ, підтвердяться в ході слідства, то будуть прийняті невідкладні та рішучі адміністративні заходи стосовно Тишлека. До завершення розслідування він буде відсторонений від виконання службових обов'язків.

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