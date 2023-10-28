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Порядок притягнення до відповідальності у вигляді штрафу керівника управління Пенсійного фонду за невиконання судового рішення, – позиція Верховного Суду.

Дитина з 14 років сама може звернутися до суду за стягненням аліментів з батьків, які не можуть досягнути згоди, - позиція Верховного Суду

Оскільки батьки не могли досягнути згоди щодо стягнення аліментів на утримання дочки, і остання мала намір проживати окремо у гуртожитку за місцем навчання, вона просила суд стягнути аліменти з батьків на свою користь у твердій грошовій сумі з кожного.

Вирішуючи спір про поділ майна подружжя, суд повинен розглянути можливість здійснити його без визначення грошової компенсації, або з визначенням у мінімальному розмірі, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно принципів поділу спільного сумісного майна подружжя.

Спадкодавець помер до вирішення питання про приватизацію квартири, - Верховний Суд висловився щодо визнання права власності за його дочкою в порядку спадкування

Спадкодавець подав до агентства з приватизації житла міської ради пакет документів на приватизацію квартири, однак приватизувати її не встиг – чи має право на квартиру його дочка.

Верховний Суд висловився щодо порядку отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України

Законодавством встановлено позасудовий порядок отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, а вже рішення про відмову у наданні статусу може бути оскаржене в порядку адміністративного судочинства, - Верховний Суд.

  1. В Україні

Заступника голови Нацполіції Тишлика відсторонили від службових обов'язків

20:18, 28 жовтня 2023
До завершення розслідування ДБР Дмитро Тишлеко він відсторонений від виконання службових обов'язків – глава МВС.
Заступника голови Нацполіції Тишлика відсторонили від службових обов'язків
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Заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека відсторонили від обов'язків.  Про це інформував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Климено зазначив, що після скандалу, що виник після опублікованого журналістського розслідування щодо ймовірних зв'язків із рф, Дмитро Тишлеко публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформація.

Наразі триває кримінальне провадження, яке розслідує ДБР. Міністр внутрішніх справ висловив надію, що результати цього розслідування будуть доступні якомога швидше.

«Кримінальне провадження вже триває.  Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності Державі та Присязі – неприпустимі», – сказав Клименко.

Міністр також підкреслив, що якщо факти, викладені в ЗМІ, підтвердяться в ході слідства, то будуть прийняті невідкладні та рішучі адміністративні заходи стосовно Тишлека. До завершення розслідування він буде відсторонений від виконання службових обов'язків.

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