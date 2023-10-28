Для реалізації «формули миру» потрібен спільний план – Зеленський

Під час зустрічі радників і спеціальних представників на Мальті Зеленський заявив про глобальність української «формули миру».

Джерело фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі щодо української формули миру, яка відбулася на Мальті на рівні радників і спеціальних представників, закликав до єднання для розробки спільного плану реалізації цієї формули. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

«Торік я запропонував формулу миру для світу. 10 пунктів, які охоплюють усі аспекти агресії росії проти України та які засновані на цілях і принципах Статуту ООН, на сенсах і змісті схвалених світом резолюцій Генеральної асамблеї ООН», – зазначив президент.

За його словами, протягом минулого року українська формула миру поступово отримала світове визнання, оскільки багато країн виразили підтримку або показали активний інтерес до її реалізації.

«Ця Формула справді стала спільною», – наголосив Зеленський.

Президент відзначив, що українська формула миру може стати універсальною навіть у контексті різних конфліктів, оскільки її цілі спрямовані на забезпечення миру та стабільності.

«Потрібен спільний план її реалізації, щоб відображати не ту чи іншу національну позицію, а позицію людей, усього людства. Такий спільний план дій маємо підготувати в межах нашої взаємодії та згодом вийти з ним на Глобальний саміт миру - на рівень лідерів, - затвердити й реалізувати», – підкреслив президент Зеленський.

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