Масштабна автотроща в Єгипті за участі пасажирського автобуса та ряду автомобілів: відомо про 32 загиблих

В Єгипті сталося зіткнення пасажирського автобуса та ряду автомобілей.

На пустельній трасі між Каїром і Александрією у районі Ваді-Натрон в Єгипті в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі пасажирського автобуса. За інформацією Міністерства охорони здоров'я і Єгипту, постраждало близько сотні людей, також є загиблі.

За попередніми даними, 63 особи постраждали, ще 32 пасажири – загинули.

ДТП сталася між пасажирським автобусом і рядом автомобілів, деякі з них загорілися.

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