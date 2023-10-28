Масштабная автокатастрофа в Египте с участием пассажирского автобуса и ряда автомобилей: известно о 32 погибших

В Египте произошло столкновение пассажирского автобуса и ряда автомобилей.

На пустынной трассе между Каиром и Александрией в районе Вади-Натрон в Египте в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса. По информации Министерства здравоохранения и Египта, пострадало около сотни человек, также есть погибшие.

По предварительным данным, 63 человека пострадали, еще 32 пассажира - погибли.

ДТП произошло между пассажирским автобусом и рядом автомобилей, некоторые из них загорелись.

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