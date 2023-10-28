Почему Украина транспортирует российский газ в ЕС и когда это закончится, – пояснил глава Нафтогаза

Украина продолжает транзит российского газа через Украину в страны Европейского Союза, лишенных доступа к морям.

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Украина осуществляет транзит российского газа через Украину в страны Европейского Союза только для поддержки своих европейских партнеров, которые не имеют доступа к морям, необходимым объемом газа, - пояснил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов интервью «Радио Свобода».

Он добавил: «Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме».

Чернышов также подчеркнул, что Евросоюз выразил намерение полностью прекратить потребление российского газа до 2027 года, и Нафтогаз стремится способствовать этой цели.

«Мы стремимся, чтобы это произошло как можно быстрее и скорее, и до этого момента. Видим, что определенные процессы уже произошли. Сокращение идет с каждым последующим месяцем. Но должны ускорить этот процесс и стимулировать это», - сказал Чернышов.

В заключение, Чернышов заявил, что соглашение по транзиту газа завершится до конца 2024 года, и НАК «Нафтогаз Украины» не намерен или инициативы продолжать его.

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