Женщины-ВПЛ имеют право на бесплатную медицинскую помощь во время беременности и родов

Независимо от места проживания, медицинские услуги беременных женщин-ВПЛ покрывается государством.

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В Украине беременные женщины-ВПЛ имеют право на получение бесплатной медицинской помощи во время беременности и родов. Они могут выбирать любую больницу, которая оказывает медицинскую помощь в рамках программы «Ведение беременности в амбулаторных условиях», - сообщает Минреинтеграции.

Чтобы найти ближайшую больницу с родильным отделением или роддом, стоит позвонить в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по телефону 16-77. После этого следует связаться непосредственно с выбранным медицинским учреждением для уточнения графика работы и записи на прием.

Отмечается, что ни одно медицинское учреждение не может отказать в предоставлении услуг и ссылаться на предыдущее место жительства будущей матери.

Кроме того, рекомендуется иметь при себе документ, удостоверяющий личность, обменную карту и необходимые вещи как для себя, так и для будущего ребенка во время пребывания в больнице.

Бесплатный пакет услуг включает в себя предоставление всех необходимых медицинских услуг, включая лекарства, медицинские изделия и оказание медицинской помощи дежурной акушерской бригадой. Стоимость услуг, такие как обезболивание во время родов или других процедур, скрининг на врожденные пороки сердца ребенка, плановые прививки новорожденного и питание для матери в стационаре, покрываются государством и являются бесплатными для участниц программы ВПЛ.

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