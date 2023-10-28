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Жінки-ВПО мають право на безоплатну медичну допомогу під час вагітності та пологів

20:30, 28 жовтня 2023
Незалежно від місця проживання, медичні послуги вагітних жінок-ВПО покривається державою.
Жінки-ВПО мають право на безоплатну медичну допомогу під час вагітності та пологів
Джерело фото: medhouse
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В Україні вагітні жінки-ВПО мають право на отримання безоплатної медичної допомоги під час вагітності та пологів. Вони можуть обирати будь-яку лікарню, яка надає медичну допомогу в рамках програми «Ведення вагітності в амбулаторних умовах», – повідомляє Мінреінтеграції.

Щоб знайти найближчу лікарню з пологовим відділенням чи пологовий будинок, варто зателефонувати до контакт-центру Національної служби здоров'я України за номером 16-77. Після цього слід зв'язатися безпосередньо з обраною медичною установою для уточнення графіку роботи та запису на прийом.

Наголошується, що жоден медичний заклад не може відмовити у наданні послуг і посилатися на попереднє місце проживання майбутньої матері.

Крім того, рекомендується мати при собі документ, який посвідчує особу, обмінну карту та необхідні речі як для себе, так і для майбутньої дитини під час перебування в лікарні.

Безоплатний пакет послуг включає в себе надання всіх необхідних медичних послуг, включаючи ліки, медичні вироби та надання медичної допомоги черговою акушерською бригадою. Вартість послуг, такі як знеболення під час пологів або інших процедур, скринінг на вроджені вади серця дитини, планові щеплення новонародженої та харчування для матері в стаціонарі, покриваються державою і є безоплатними для учасниць програми ВПО.

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