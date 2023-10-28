Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету «Українська мова», фото

Пам’ятна монета «Українська мова» виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень.

Фото: НБУ

Національний банк України ввів у обіг срібну пам'ятну монету "Українська мова". Про це повідомила пресслужба НБУ.

Монета приурочена до Дня української писемності. Вона виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень. Її тираж – до 5 тисяч штук. Вона продовжує серію "Духовні скарби України".

На аверсі монети розміщено стилізовану літеру "Їˮ із соловейком, що символізує мелодійність та співучість української мови, в центрі літери – малий Державний Герб України; на дзеркальному тлі монети розміщено текстуру з контурів літер української абетки, що асоціативно нагадує гніздо (як символ дому та оберіг родини).

На реверсі монети – стилізована композиція, що складається з літер української абетки, зокрема в композиції локальною позолотою виділені літери Ґ, Ї, Є, І, що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед інших культур, що послуговуються кирилицею. Серед фактурних літер композиції вирізняються також літери У, К, Р, А, Ї, Н, И, що в поєднанні зі словами НАША МОВА утворюють вислів "наша мова України".

"Придбати срібну пам’ятну монету можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 2500 монет, перша тисяча монет буде доступна з першого дня продажу", - повідомили в НБУ.

Крім того, з листопада пам’ятна монета буде поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами ("Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк" та "ПриватБанк") у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Фото: НБУ

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