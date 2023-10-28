Словаччина хоче відкоригувати оборонну угоду із США на більш вигідні умови

Міністр оборони Словаччини заявив, що угоду про оборонне співробітництво із США доведеться переглянути.

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Словаччина має намір переглянути угоду про співпрацю у сфері оборони зі Сполученими Штатами, яку було підписано в лютому 2022 року, з метою отримання більш вигідних умов для своєї країни. Про це повідомив міністр оборони країни Роберт Калиняк, пише Aktuality.

Калиняк заявив, що уряд Словаччини цінує добрі відносини із західними партнерами, але вирізняється з попередніх урядів тим, що дбає про інтереси своєї країни, підкреслюючи, що Словаччина бажає співпрацювати лише на умовах, що приносять взаємну користь.

«Ми провели з послом США Раною ґрунтовну дискусію з проблем безпеки та питань, що становлять взаємний інтерес для обох країн. Зустріч показала, що ми поважаємо погляди один одного і можемо без упередження вислухати і розглянути вимоги один одного», – заявив Калиняк.

Міністр також зазначив, що словацька зовнішня та оборонна політика зазнають невдач, і серед найбільших невдач він вказав на неякісно сформульовану угоду про оборонне співробітництво та несправедливий розподіл військової техніки і боєприпасів, які є надзвичайно важливими для країни.

«До найбільших невдач, безумовно, відносяться невдало сформульована угода про оборонне співробітництво і негожий розподіл військової техніки і боєприпасів, без яких Словаччина не може обійтися», - сказав Калиняк.

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