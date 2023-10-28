У Луцьку підліток після конфлікту влаштував стрілянину

17-річний хлопець здійснив кілька пострілів в землю.

Фото: патрульна поліція Волині

Патрульні поліцейські у Луцьку отримали повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів хлопець здійснив кілька пострілів зі зброї. На місце події одразу відправилися кілька екіпажів. Про це інформує пресслужба поліції.



На місці було встановлено, що у заявника з хлопцем виник конфлікт. Після чого 17-річний громадянин дістав пістолет та здійснив кілька пострілів в землю й швидко покинув місце конфлікту.



Особу стрілка вдалося встановити. Тож патрульні відправилися на обстеження прилеглої території та невдовзі виявили молодого хлопця, який підходив за описом, але вже змінив одяг.



Він розповів подробиці ситуації, яка відбулася, та повідомив, де залишив пістолет. Тож поліцейські відшукали зброю та викликали слідчо-оперативну групу для надання кваліфікації діям хлопця.

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