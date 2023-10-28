Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вирішуючи спір про поділ майна подружжя, суд повинен розглянути можливість здійснити його без визначення грошової компенсації, або з визначенням у мінімальному розмірі, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно принципів поділу спільного сумісного майна подружжя.

Спадкодавець помер до вирішення питання про приватизацію квартири, - Верховний Суд висловився щодо визнання права власності за його дочкою в порядку спадкування

Спадкодавець подав до агентства з приватизації житла міської ради пакет документів на приватизацію квартири, однак приватизувати її не встиг – чи має право на квартиру його дочка.

Верховний Суд висловився щодо порядку отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України

Законодавством встановлено позасудовий порядок отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, а вже рішення про відмову у наданні статусу може бути оскаржене в порядку адміністративного судочинства, - Верховний Суд.

Класифікація посад державної служби: покрокова інструкція НАДС

Класифікацію посад необхідно провести максимально швидко.

Право на отримання одноразової грошової допомоги особою, яка від України брала участь у миротворчій місії, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно права особи на одноразову грошову допомогу у зв`язку інвалідністю, що настала внаслідок отримання травми під час участі в міжнародній миротворчій операції.

  1. У світі

У Лондоні пройшла багатотисячна пропалестинська демонстрація

18:34, 28 жовтня 2023
Демонстранти у Лондоні виступили з вимогою припинення вогню в Газі.
У Лондоні пройшла багатотисячна пропалестинська демонстрація
Джерело фото: Reuters
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У суботу, 28 жовтня, у столиці Великобританії, Лондоні, тисячі людей вийшли на вулиці щоб взяти участь в пропалестинській демонстрації, – повідомляє Reuters.

Учасники акції висловлювали своє незадоволення та вимагали від британського уряду припинити вогонь в регіоні у зв'язку з активізацією Ізраїлем повітряних і наземних атак на Сектор Гази.

Демонстрація була організована Кампанією солідарності з Палестиною.

Лондонська поліція висловила стурбованість і попередила про нульове терпіння до злочинів на ґрунті ненависті. Відомо, що близько двох тисяч поліцейських патрулювали по всьому місту для підтримання громадського порядку.

Крім того, були вжиті спеціальні заходи, щоб обмежити протести біля посольства Ізраїлю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду