У Лондоні пройшла багатотисячна пропалестинська демонстрація

Демонстранти у Лондоні виступили з вимогою припинення вогню в Газі.

Джерело фото: Reuters

У суботу, 28 жовтня, у столиці Великобританії, Лондоні, тисячі людей вийшли на вулиці щоб взяти участь в пропалестинській демонстрації, – повідомляє Reuters.

Учасники акції висловлювали своє незадоволення та вимагали від британського уряду припинити вогонь в регіоні у зв'язку з активізацією Ізраїлем повітряних і наземних атак на Сектор Гази.

Демонстрація була організована Кампанією солідарності з Палестиною.

Лондонська поліція висловила стурбованість і попередила про нульове терпіння до злочинів на ґрунті ненависті. Відомо, що близько двох тисяч поліцейських патрулювали по всьому місту для підтримання громадського порядку.

Крім того, були вжиті спеціальні заходи, щоб обмежити протести біля посольства Ізраїлю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.