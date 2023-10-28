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  1. В мире

В Лондоне прошла многотысячная пропалестинская демонстрация

18:34, 28 октября 2023
Демонстранты в Лондоне выступили с требованием прекращения огня в Газе.
В Лондоне прошла многотысячная пропалестинская демонстрация
Источник фото: Reuters
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В субботу, 28 октября, в столице Великобритании, Лондоне, тысячи людей вышли на улицы чтобы принять участие в пропалестинской демонстрации, - сообщает Reuters.

Участники акции выражали свое недовольство и требовали от британского правительства прекратить огонь в регионе в связи с активизацией Израилем воздушных и наземных атак на Сектор Газы.

Демонстрация была организована Кампанией солидарности с Палестиной.

Лондонская полиция выразила обеспокоенность и предупредила о нулевом терпении к преступлениям на почве ненависти. Известно, что около двух тысяч полицейских патрулировали по всему городу для поддержания общественного порядка.

Кроме того, были приняты специальные меры, чтобы ограничить протесты возле посольства Израиля.

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