Налоговая напоминает, нужен ли РРО при реализации продуктов пчеловодства

Субъекты хозяйствования могут не применять РРО, но есть нюансы.

Налоговая служба в Закарпатской области объяснила, нужен ли РРО при реализации продуктов пчеловодства.

Отмечается, что в соответствии с п. 27 Перечня отдельных форм и условий проведения деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг, которым разрешено проводить расчетные операции без применения регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций с использованием расчетных книг и книг учета расчетных операций (далее – Перечень), утвержденного постановлением Кабинета Министров № 1336 с изменениями и дополнениями (далее – Постановление № 1336) субъекты хозяйствования вправе производить расчеты без применения регистраторов расчетных операций (далее – РРО) и/или программных РРО (далее – ПРРО ) с использованием расчетных книг и книг учета расчетных операций при приеме от населения и реализации через пчеловодческие торгово-заготовительные пункты продуктов пчеловодства, оборудования и инвентаря для пчеловодов.

При этом абзацем третьим п. 2 Постановления № 1336 установлено, что в случае превышения годового объема расчетных операций по продаже товаров (оказания услуг) 500 тыс. грн на одного субъекта хозяйствования для формы проведения деятельности, определенной п. 27 Перечня, применения РРО и/или ПРРО является обязательным.

При этом согласно п. 2 приложения к постановлению КМУ № 121 «О сроках перевода субъектов предпринимательской деятельности на учет расчетных операций в наличной и безналичной форме с применением регистраторов расчетных операций» с изменениями и дополнениями в случае превышения предельного размера расчетных операций субъект хозяйствования обязан в месячный срок с даты превышения годового объема расчетных операций зарегистрировать РРО и/или ПРРО и производить расчеты с применением РРО или ПРРО.

Ранее сообщалось, нужно ли нотариусу при расчетах за услуги в наличной форме применять РРО.

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