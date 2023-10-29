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Управление Пенсионного фонда обжаловало штраф 50 тысяч грн на руководителя ГУ ПФУ за неисполнение решения суда, – что решил Верховный Суд

Порядок привлечения к ответственности в виде штрафа руководителя управления Пенсионного фонду за неисполнение судебного решения, – позиция Верховного Суда.

Ребенок с 14 лет сам может обратиться в суд за взысканием алиментов с родителей, которые не могут достичь согласия, - позиция Верховного Суда

Поскольку родители не могли достичь согласия по взысканию алиментов на содержание дочери, и последняя намерена проживать отдельно в общежитии по месту обучения, она просила суд взыскать алименты с родителей в свою пользу в твердой денежной сумме с каждого.

Разрешая спор о разделе имущества супругов, суд должен рассмотреть возможность осуществить его без определения денежной компенсации, или с определением в минимальном размере, - Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно принципов раздела совместного имущества супругов.

Наследодатель умер до решения вопроса о приватизации квартиры, - Верховный Суд высказался по поводу признания права собственности за его дочерью в порядке наследования

Наследодатель подал в агентство по приватизации жилья городского совета пакет документов на приватизацию квартиры, однако приватизировать ее не успел – имеет ли право на квартиру его дочь.

Верховный Суд высказался о порядке получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины

Законодательством установлен внесудебный порядок получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины, а уже решение об отказе в предоставлении статуса может быть обжаловано в порядке административного судопроизводства, - Верховный Суд.

  1. В Украине

Жительница Хмельницкого отдала почти миллион гривен мошеннику, который представился ее сыном

07:00, 29 октября 2023
Мошенник позвонил женщине, представился ее сыном и сообщил, что совершил ДТП, а для избежания наказания нужно заплатить деньги.
Жительница Хмельницкого отдала почти миллион гривен мошеннику, который представился ее сыном
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На Хмельнитчине осудили мошенника, который обманом выманил у женщины почти миллион гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Суд признал виновным 39-летнего жителя города Сумы в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Он приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

«В феврале 2019 года мужчина позвонил хмельничанке, представился ее сыном и сообщил, что совершил аварию. Сказал, что во избежание уголовной ответственности нужно заплатить немалую сумму. Вскоре в квартиру потерпевшей пришел обвиняемый и представился работником прокуратуры. Испуганная женщина отдала злоумышленнику 27 тысяч долларов США и 6 тысяч евро, что в то время составило почти миллион гривен», - говорится в сообщении.

Правоохранители добавляют, что впоследствии выяснилось, что никакого ДТП не было, а на самом деле женщина стала жертвой мошенников.

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