Жительница Хмельницкого отдала почти миллион гривен мошеннику, который представился ее сыном

Мошенник позвонил женщине, представился ее сыном и сообщил, что совершил ДТП, а для избежания наказания нужно заплатить деньги.

На Хмельнитчине осудили мошенника, который обманом выманил у женщины почти миллион гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Суд признал виновным 39-летнего жителя города Сумы в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Он приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

«В феврале 2019 года мужчина позвонил хмельничанке, представился ее сыном и сообщил, что совершил аварию. Сказал, что во избежание уголовной ответственности нужно заплатить немалую сумму. Вскоре в квартиру потерпевшей пришел обвиняемый и представился работником прокуратуры. Испуганная женщина отдала злоумышленнику 27 тысяч долларов США и 6 тысяч евро, что в то время составило почти миллион гривен», - говорится в сообщении.

Правоохранители добавляют, что впоследствии выяснилось, что никакого ДТП не было, а на самом деле женщина стала жертвой мошенников.

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