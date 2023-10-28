Последствия непогоды в Киеве: двое погибших и семь пострадавших

В Киеве, 28 октября, из-за непогоды и сильных порывов ветра повалены десятки деревьев и повреждены автомобили.
Информацию о последствиях непогоды в Киеве предоставили в КГГА.
По состоянию на 15:30 вечера в результате погодных условий в Киеве:
- Погибли двое мужчин в возрасте 65 и 35 лет.
- Пострадали семь человек в возрасте от 21 до 69 лет.
- Повреждены два жилых дома.
- Киоски: 3 получили повреждения.
- 10 автомобилей получили различные повреждения.
- Был зафиксирован случай падения баннера вследствие сильного порыва ветра.
- Шесть опасных конструкций, таких как металлические ограждения и окна, также получили повреждения.
- Более двадцати деревьев упали на проезжую часть города.
- Три дерева перекрыли трамвайные пути.
Сейчас продолжается ликвидация последствий непогоды. Для этого привлечены все необходимые спасательные и ремонтные службы, чтобы восстановить нормальный порядок и оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
Напомним, перекрыто движение транспорта на Крещатике и пробки до метро "Шулявская".
В ГСЧС рассказали правила поведения при сильном ветре.
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