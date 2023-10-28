Негода у Києві: перекрито рух транспорту на Хрещатику та затори до метро «Шулявська»

Через повалені дерева в результаті негоди, попереджають про тимчасові ускладнення руху транспорту в столиці.

У столиці, 28 жовтня, через негоду та сильні пориви вітру повалені десятки дерев та пошкоджені автівки. В результаті, ускладнено дорожній руху, – повідомляє патрульна поліція Києва.

Через повалені дерева:

на вулиці Верхній Вал в напрямку Набережно-Хрещатицької рух транспорту перекрито.

на вулиці Олени Теліги в напрямку метро «Шулявська» рух транспорту ускладнено.

Нагадаємо, в Києві оголошено II рівень небезпеки через сильні пориви вітру.

У ДСНС розповіли правила поведінки при сильному вітрі.

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