Непогода в Киеве: перекрыто движение транспорта на Крещатике и пробки до метро «Шулявская»

В столице, 28 октября, из-за непогоды и сильных порывов ветра повалены десятки деревьев и повреждены машины. В результате, затруднено дорожное движение, – сообщает патрульная полиция Киева.
Из-за поваленных деревьев:
- на улице Верхний Вал в направлении Набережно-Крещатицкой движение транспорта перекрыто.
- на улице Елены Телиги в направлении метро «Шулявская» движение транспорта затруднено.
Напомним, в Киеве объявлен II уровень опасности из-за сильных порывов ветра.
В ГСЧС рассказали правила поведения при сильном ветре.
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