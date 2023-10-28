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Непогода в Киеве: перекрыто движение транспорта на Крещатике и пробки до метро «Шулявская»

15:29, 28 октября 2023
Из-за поваленных деревьев в результате непогоды, предупреждают о временных осложнениях движения транспорта в столице.
Непогода в Киеве: перекрыто движение транспорта на Крещатике и пробки до метро «Шулявская»
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В столице, 28 октября, из-за непогоды и сильных порывов ветра повалены десятки деревьев и повреждены машины. В результате, затруднено дорожное движение, – сообщает патрульная полиция Киева.

Из-за поваленных деревьев:

  • на улице Верхний Вал в направлении Набережно-Крещатицкой движение транспорта перекрыто.
  • на улице Елены Телиги в направлении метро «Шулявская» движение транспорта затруднено.

Напомним, в Киеве объявлен II уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

В ГСЧС рассказали правила поведения при сильном ветре.

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