Непогода в Киеве: перекрыто движение транспорта на Крещатике и пробки до метро «Шулявская»

Из-за поваленных деревьев в результате непогоды, предупреждают о временных осложнениях движения транспорта в столице.

В столице, 28 октября, из-за непогоды и сильных порывов ветра повалены десятки деревьев и повреждены машины. В результате, затруднено дорожное движение, – сообщает патрульная полиция Киева.

Из-за поваленных деревьев:

на улице Верхний Вал в направлении Набережно-Крещатицкой движение транспорта перекрыто.

на улице Елены Телиги в направлении метро «Шулявская» движение транспорта затруднено.

Напомним, в Киеве объявлен II уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

В ГСЧС рассказали правила поведения при сильном ветре.

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