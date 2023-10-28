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  1. В Украине

25,5 млн гривен убытков на поставке медоборудования: разоблачен преступный сговор шести фирм

21:53, 28 октября 2023
Шесть частных предприятий, действуя в сговоре нанесли Госбюджету ущерб на 25,5 млн гривен на завышении стоимости медоборудования.
25,5 млн гривен убытков на поставке медоборудования: разоблачен преступный сговор шести фирм
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Украинские правоохранители обнаружили преступную схему, которая привела к нанесению ущерба в сумме 25,5 миллионов гривен при поставке медицинского оборудования за средства государственного бюджета. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, представители шести частных предприятий, которые являются ключевыми поставщиками высококачественного медицинского оборудования для медицинских учреждений страны, разработали схему незаконного обогащения. Они завышали стоимость оборудования, которое поставлялось за счет государственных средств.

К этой противоправной схеме были привлечены также работники медицинских учреждений, ответственные за проведение процедур закупок. Они вместе с представителями частного бизнеса разрабатывали тендерную документацию в пользу конкретных участников торгов. В случае участия сторонних поставщиков в торгах, преступный "тандем" разрабатывал документацию для отклонения их предложений.

В отдельных поставках медицинского оборудования были обнаружены технически неисправные или подержанные части, которые продавались как новые и комплектные.

Сумма нанесенного ущерба составляет сейчас 25,5 миллионов гривен. Документирование противоправных действий участников этой схемы продолжалось с сентября 2022 года в рамках четырех уголовных производств.

Сейчас подозрение предъявлено шести представителям частных структур, и рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Продолжается идентификация других участников этой преступной схемы.

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