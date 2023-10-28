Украину атакуют хакеры и не только российские: подробности

В Украине возросло количество информационных операций с киберсоставляющей.

Источник фото: folga.com.ua

Количество кибератак и информационных операций с киберсоставляющей значительно возросло в Украине. Об этом говорится в аналитическом отчете Госспецсвязи под названием «Российские кибероперации: изменение тактик, целей и возможностей хакерских групп правительства рф и контролируемых им группировок».

Отчет указывает, что кроме группировок, контролируемых фсб рф и Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил российской федерации (ГУ ГШ ВС рф, бывшее гру), Украину также активно атакуют «независимые хактивисты», которые оказались соучастниками преступных действий, контролируемых государством. Среди таких хакерских групп приводятся Killnet, NoName057(16), XakNet, Anonymous Russia и Cyber Army of Russia, которые фактически сотрудничают между собой. Они атакуют одинаковые или подобные цели и перепостят сообщения друг другу через социальные сети.

Аналитики отмечают, что в течение первой половины 2023 года значительно возросло количество информационных операций с киберсоставляющей. Эти атаки включают в себя различные действия, от координации нетипичного поведения в социальных сетях и распространения нарративов, связанных с войной россии против Украины, до утечек данных, которые, мол, были получены хактивистами. Такие атаки направлены на нанесение репутационного ущерба жертвам и влияние на общественное мнение. Субъекты угрозы публиковали такие «эксфильтрованные» данные по разным мотивам, в частности, для доказательства факта вмешательства, нанесения ущерба репутации целей или влияния на общественное мнение.

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